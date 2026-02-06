Astorga apoya a las familias con ayudas a la natalidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga mantiene su apuesta por el apoyo a las familias como una de las prioridades del actual equipo de gobierno, una línea de actuación que se ha concretado en la puesta en marcha de ayudas a la natalidad destinadas a aliviar los gastos iniciales derivados de la llegada de un nuevo miembro al hogar.

Estas ayudas se regulan a través de una ordenanza municipal aprobada en el pleno ordinario del 25 de enero de 2024, en la que el consistorio declara de interés público el respaldo a las familias y, en particular, el fomento de la natalidad entre los vecinos de Astorga. El objetivo de la medida es incentivar los nacimientos y contribuir a fijar población en el municipio.

Desde su implantación, la iniciativa ha permitido que decenas de familias astorganas se beneficien de esta subvención. En el año 2023 se tramitaron 30 solicitudes, con un importe total de 15.000 euros. Durante 2024, el Ayuntamiento atendió 16 solicitudes, a las que se destinaron 9.500 euros. En 2025, el número de ayudas concedidas volvió a aumentar, con un total de 29 subvenciones otorgadas por un importe global de 14.500 euros. Además, permanecen pendientes de tramitación dos solicitudes registradas ya en 2026, correspondientes a nacimientos producidos en 2025.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que esta ayuda es compatible con otras subvenciones que puedan conceder la Junta de Castilla y León u otras administraciones públicas. Para acceder a ella, es requisito indispensable que ambos progenitores y el recién nacido estén empadronados en el municipio de Astorga, reforzando así el vínculo entre la medida y la residencia efectiva en la ciudad.

El equipo de gobierno subraya que este tipo de políticas sociales forman parte de una estrategia más amplia orientada a apoyar a las familias, favorecer la conciliación y contribuir a la estabilidad demográfica de Astorga.