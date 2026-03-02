Astorga programa cine y música para celebrar el 8-M

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha programado los actos relacionados con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El día 5 de marzo a las 20.30 horas, en el Cine Velasco, se proyectará la película ‘Figuras ocultas’, basada en hechos reales y que une a la lucha por la igualdad en el trabajo, la discriminación racial. El día 26 de marzo, a las 20.30 horas, en el Casino, la cantante, compositora y divulgadora musical Sheila Blanco, ofrecerá un concierto, «Memoria», junto con Julián Olivares.

El Ayuntamiento añade que todo el alumnado de Primaria de la ciudad recibirá un detalle para conmemorar la efeméride.