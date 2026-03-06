Astorga inhumará parte de los restos arqueológicos del espacio del antiguo Hospicio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga está redactando el proyecto de inhumación de restos del espacio arqueológico ubicado en el solar del antiguo Hospicio. Esta actuación ha sido aprobada por la Diputación Provincial de León dentro del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (Píos) 2025.

Según recuerda el Ayuntamiento en un comunicado, en noviembre de 2024, la arqueóloga municipal, Ángeles Sevillano Fuertes, presentó una propuesta de adecuación para este espacio arqueológico, en la que se plantea una intervención sobre las medianeras y sobre los restos existentes, determinando qué elementos deben conservarse obligatoriamente, cuáles deben preservarse y cuáles podrían formar parte de una futura musealización del conjunto.

El objetivo principal de esta inversión es inhumar aquellos restos que no están obligados a conservarse, ya que, tal y como se señala en el informe de la arqueóloga municipal, su mantenimiento resulta extremadamente complejo.

Actualmente estos restos se ven invadidos por la vegetación y la acumulación progresiva de suciedad, lo que ha provocado que el lugar se convierta, en la práctica, en un espacio degradado.

La actuación pretende minimizar esta situación, adecuando la zona correspondiente a los restos no obligados a conservar y dignificando este espacio situado en pleno centro de la ciudad, facilitando además que los visitantes puedan comprender mejor el valor histórico del enclave.

Una vez realizada la inhumación de los restos permitidos —mediante el procedimiento habitual que garantiza su conservación, consistente en la colocación de una manta geotextil, arena y zahorras—, se procederá al relleno hasta alcanzar la cota de circulación. Este sistema es similar al utilizado en la última adecuación de los restos inhumados de la muralla romana en la calle Doctor Mérida Pérez, realizada en julio de 2023.

Posteriormente, se ejecutará un pavimento rígido de hormigón desactivado y se eliminará el vallado existente en las calles Luis Braille y Matías Rodríguez, integrando el espacio en el entorno urbano. De este modo, se generará un espacio abierto y accesible, susceptible de ser adaptado o equipado en el futuro como zona cultural para la ciudad.

Las obras previstas incluyen la inhumación de los restos autorizados por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León y el tratamiento de la explanada resultante para su uso como zona de circulación, mediante firme rígido de hormigón desactivado y su correspondiente acondicionamiento. También se realizarán obras complementarias para la dotación de puntos de abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico, así como la delimitación entre la zona de restos inhumados y la zona de restos que deberán conservarse.

Cabe recordar que esta excavación arqueológica lleva más de dos décadas a la intemperie. En un primer momento estuvo vinculada al proyecto anunciado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para la creación del Centro Lyda, que finalmente no llegó a materializarse. Posteriormente se planteó el denominado «Proyecto de Rehabilitación del Foro Romano y su entorno», durante el mandato del anterior alcalde, Juan José Alonso Perandones, que tampoco llegó a ejecutarse.

El actual equipo de gobierno señala que la mayoría de los ciudadanos desea que este espacio se adecue definitivamente, permitiendo su integración en el casco urbano y su aprovechamiento por parte de vecinos y visitantes.

El objetivo es avanzar hacia un centro urbano cuidado, atractivo, limpio y con identidad, pensado tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.