El pregón de Javier Gay abre la Semana Santa de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Catedral de Astorga ha acogido este sábado el pregón de la Semana Santa, que marca el inicio de los días grandes en la ciudad.

El administrador diocesano, Javier Gay, ha invitado a los astorganos a vivir la fe más allá de las procesiones, recordando que «somos invitados no a contemplar, sino a vivir los misterios santos de nuestra fe».

Durante su pregón, también ha recalcado que «el centro de la vida cristiana no es la muerte, sino la vida», poniendo el foco en la Resurrección como eje fundamental de la Semana Santa astorgana .

El pregón concluyó con el concierto de la banda de la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Soledad. De esta manera, se ha vivido el comienzo de la Semana Santa en Astorga.