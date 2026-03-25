Nuevo punto limpio en el polígono industrial de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha informado del inicio y del buen ritmo de ejecución de las obras del nuevo punto limpio que se construye en el polígono industrial, una infraestructura considerada clave para modernizar el sistema de gestión de residuos y dar respuesta a las necesidades actuales tanto de vecinos como del tejido empresarial.

Tras las primeras semanas de actuación, los trabajos avanzan conforme a lo previsto con los movimientos de tierra en las parcelas 1, 2 y 3 de la calle del Hojaldre, una fase inicial fundamental que permitirá el desarrollo posterior de la infraestructura. Este progreso consolida un proyecto estratégico que mejorará de forma notable los servicios municipales en materia medioambiental.

La actuación está cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, dentro del programa impulsado por la Junta de Castilla y León. La inversión total asciende a 419.583,71 euros (IVA incluido), lo que permitirá dotar a la ciudad de una instalación moderna, eficiente y plenamente adaptada a la normativa vigente en materia de reciclaje y tratamiento de residuos.

El proyecto, adjudicado a la empresa Maga Estudios y Construcciones S.L., cuenta con un plazo de ejecución de siete meses. La futura instalación dispondrá de cerca de 3.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela que supera los 4.000 metros cuadrados, con un diseño en una única planta que facilitará el acceso, la circulación y el uso tanto por parte de particulares como de empresas.

El nuevo punto limpio contará con zonas diferenciadas para la recogida selectiva de distintos tipos de residuos, incluyendo voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como materiales reciclables como vidrio, envases y papel. Esta organización permitirá optimizar los procesos de reciclaje y mejorar la eficiencia del servicio.

Sistema de vigilancia

Asimismo, la instalación incorporará sistemas de control, iluminación y videovigilancia que garantizarán su correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a evitar usos indebidos y a mejorar la experiencia de los usuarios.