Astorga refuerza la coordinación con la Guardia Civil en seguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha acogido una reunión institucional en la que han participado el general de brigada Miguel Sánchez Guerrero, jefe de la XII Zona de la Guardia Civil en Castilla y León, y el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, responsable de la Cibercomandancia, el alcalde de la ciudad, José Luis Nieto, y el primer teniente de alcalde, Ángel Iglesias

Durante el encuentro se analizaron cuestiones estratégicas vinculadas a la seguridad, la coordinación entre administraciones y los desafíos emergentes en el ámbito digital. La reunión sirvió para reforzar la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la administración local, con especial atención a la ciberseguridad y a la protección de la ciudadanía frente a nuevas amenazas tecnológicas. Todos coincidieron en la importancia de impulsar ecanismos de cooperación que permitan dar una respuesta eficaz a los retos actuales.