Astorga cierra una Semana Santa con «lleno total» y fuerte impacto económico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Astorga ha sido calificada como «excelente» por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Junta Profomento, tras registrar cifras récord de visitantes, una ocupación hotelera cercana al 100% y un notable impulso económico en la comarca.

El alcalde, José Luis Nieto, ha destacado el incremento significativo de turistas desde el Viernes de Dolores, consolidando una afluencia masiva durante los días centrales. Restaurantes y alojamientos alcanzaron el lleno absoluto, mientras que los actos procesionales contaron con una participación multitudinaria, marcada especialmente por la incorporación de jóvenes, lo que garantiza el relevo generacional y la continuidad de la tradición.

Las favorables condiciones meteorológicas contribuyeron al éxito de todas las procesiones, atrayendo visitantes de distintos puntos de España. Además, se registró un aumento notable en las visitas a museos y en la ocupación de casas rurales, hoteles y establecimientos hosteleros, con especial incidencia desde el Jueves Santo. Localidades cercanas como Castrillo de los Polvazares también vivieron una afluencia constante de turistas.

Desde el área de Turismo se ha reafirmado el compromiso de seguir impulsando la promoción de la ciudad a nivel nacional, destacando la celebración este año del centenario del Palacio Episcopal de Gaudí, uno de los principales atractivos patrimoniales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso Martínez, ha subrayado que la Semana Santa se consolida como el principal motor cultural y turístico de la ciudad, posicionando a Astorga como un destino de referencia. Este dinamismo ha tenido un impacto directo en el comercio local, con especial protagonismo de productos tradicionales como mantecadas, hojaldres y chocolates, cuyas ventas han experimentado un notable crecimiento.

La ocupación hotelera alcanzó una media del 93% toda la semana, llegando al lleno total en los días festivos, lo que ha generado un importante flujo económico que beneficia a toda la estructura empresarial y laboral.