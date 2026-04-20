Astorga acogerá un concierto de la Escuela Básica del Aire

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha presentado un concierto familiar organizado en colaboración con la Escuela Básica del Aire de la Virgen del Camino, que se celebrará el viernes 30 en la ciudad.

Durante la presentación, el regidor ha destacado que es «un honor y un privilegio» contar nuevamente con la participación de la academia.

El alcalde también ha agradecido la implicación de la institución militar y el trabajo del capitán director Raúl Martínez Villanueva y del colaborador Francisco José Fernández, quienes han hecho posible la organización del evento.

El concierto estará dividido en dos partes diferenciadas. La primera incluirá la interpretación de conocidos temas de Disney como Aladdin, Vaiana y La Bella y la Bestia, acompañados de elementos visuales para captar la atención del público infantil. La segunda parte consistirá en la narración de un cuento con música en directo, con un enfoque didáctico y entretenido. Las dos partes son para todos los públicos. El concierto será gratuito y las invitaciones podrán recogerse en las oficinas municipales hasta completar el aforo.