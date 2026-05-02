Astorga saborea el éxito de su Feria del Queso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga vive este fin de semana uno de sus encuentros más esperados con la celebración de la Feria del Queso, una cita que en su segunda jornada está registrando una gran afluencia de público y que aspira a superar los más de 8.000 visitantes de la edición anterior.

Desde el jueves, la avenida Mérida Pérez se ha convertido en un auténtico escaparate del producto quesero, reuniendo a productores, expertos y visitantes en torno a uno de los grandes referentes de la gastronomía. Coincidiendo con el puente, la ciudad ofrece una programación variada que combina tradición, cultura y ocio.

La jornada del viernes ya dejó un ambiente inmejorable. A lo largo del día se celebró una charla con cata de Quesos La Chata, seguida de un animado pasacalles a cargo del grupo Sartaina. Por la tarde, el chef Jesús Prieto Serrano, del restaurante Serrano de Astorga, ofreció el showcooking «El queso fuera de una tabla de quesos», antes de cerrar la jornada con una degustación de fondue de queso que tuvo una gran acogida.

El fin de semana concentra ahora los platos fuertes de la feria. Hoy sábado arranca a las 12.00 horas con una charla con cata de Quesería Daniberto. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, Casa Kika protagonizará el showcooking «Quesos artesanos leoneses como base de salsas de cocina internacional». Finalmente, el viaje cautivo en globo, previsto para esta tarde, se ha suspendido porque las condiciones meteorológicas así lo aconsejan. De todos modos, el Ayuntamiento de Astorga anunciará en los próximos días una nueva fecha.

El domingo pondrá el broche final con nuevas propuestas para el público. A las 12.00 horas se celebrará una charla con cata de Queso Tozudo azul madurado en mina de hierro, seguida a las 13.00 horas por un pasacalles del grupo Aire de Perales. La clausura oficial llegará a las 19.30 horas, momento en el que además se realizará el sorteo de una cesta de productos.

La feria mantiene un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Para asistir a las charlas y showcookings es necesario recoger invitación previa en el Ayuntamiento, y estas actividades se desarrollan en el Hotel Gaudí, situado en la plaza Eduardo de Castro de la capital maragata.

Con una propuesta que aúna gastronomía, divulgación y entretenimiento, la Feria del Queso de Astorga se consolida como una cita imprescindible, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del producto desde todas sus perspectivas en un entorno único.