Astorga despide una Feria del Queso histórica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Feria del Queso de Astorga ha cerrado su tercera edición con un balance excepcional, consolidándose como un evento gastronómico de referencia que ha batido todos los récords de participación, asistencia y volumen de negocio durante este puente de mayo.

El certamen finalizó con el tradicional sorteo de una cesta de productos donados por los expositores, en el que se registraron más de 9.000 papeletas. La agraciada fue Inmaculada, vecina de Astorga, que se llevó el premio como colofón a un fin de semana de gran afluencia y actividad.

En total, se estima que se superaron las 10.000 ventas de productos, con un ticket medio superior a los 20 euros, lo que situó la cifra de negocio cercana a los 250.000 euros. Varios expositores agotaron por completo sus productos, mostrando su satisfacción por la respuesta del público y por la consolidación de la feria en el calendario gastronómico.

La feria puso este domingo el broche final a cuatro días de intensa actividad con una charla con cata del Queso Tozudo azul madurado en mina de hierro, que despertó gran interés entre los asistentes. Posteriormente, el grupo Aire de Perales animó las calles con un pasacalles que llenó de ambiente festivo el centro de la ciudad. Finalmente, a última hora de la tarde tuvo lugar la clausura oficial de la feria, acompañada del esperado sorteo de la cesta de productos.

Los talleres gastronómicos y actividades de cocina en directo ambién fueron un éxito rotundo.

Desde la organización se ha agradecido la confianza de los expositores y la implicación del público, que ha convertido esta edición en la más exitosa hasta la fecha.