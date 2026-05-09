Astorga recibe la visita del embajador de Irlanda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga ha recibido en la mañana de este sábado la visita institucional del embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. El diplomático fue recibido en el consistorio por el alcalde de la ciudad, José Luis Nieto, quien estuvo acompañado por el historiador y exalcalde Arsenio García.

El Ayuntamietno de Astorga ha señalado en un comunicado que uno de los momentos más singulares de la jornada tuvo lugar en el Parque del Aljibe, donde la comitiva visitó las placas conmemorativas que rinden tributo a los soldados irlandeses que pasaron por Astorga durante las Guerras Napoleónicas. En un gesto de profundo respeto a la historia compartida, el embajador procedió a la lectura en gaélico del texto inscrito en el monumento, honrando la memoria de sus compatriotas.

Como muestra de hospitalidad, el alcalde hizo entrega al embajador de un detalle institucional en recuerdo de su paso por la capital maragata.

Durante la reunión de trabajo, ambos mandatarios abordaron diversos temas de interés común. El diálogo se centró en abrir vías de colaboración en los ámbitos cultural y económico entre el Ayuntamiento de Astorga y la Embajada de Irlanda en Madrid.

El encuentro adquiere una relevancia especial dado que Irlanda asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año, un marco idóneo para fortalecer el posicionamiento de Astorga en el contexto internacional.

Año Gaudí

El alcalde, José Luis Nieto, agradeció formalmente la visita de Brian Glynn y aprovechó la ocasión para invitarle a descubrir la riqueza del patrimonio astorgano. Nieto hizo especial hincapié en la celebración del Año Gaudí, animando al embajador a visitar el Palacio Episcopal, una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas del arquitecto catalán fuera de Cataluña y baluarte turístico de la ciudad.