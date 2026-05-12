Diario de León

La exposición «Señorío de Mujeres» ya está disponible en la capital maragata

Uno de los paneles expuestos en la calle.

Uno de los paneles expuestos en la calle.dl

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Redacción
León

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Astorga ya puede disfrutar de la exposición «Señorío de Mujeres», una interesante muestra cultural e histórica ubicada en la Calle Padres Redentoristas, que acerca al público la vida y legado de mujeres fundamentales en la historia de León, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La exposición ha sido organizada con la colaboración de la Universidad de León y la Asociación León Propone, y tras recorrer distintas localidades de la provincia, llega ahora a la ciudad de Astorga para continuar difundiendo el importante papel que numerosas mujeres desempeñaron a lo largo de los siglos.

«Señorío de Mujeres» ofrece una panorámica histórica a través de diferentes paneles expositivos instalados al aire libre, permitiendo a vecinos y visitantes realizar un agradable paseo mientras descubren figuras femeninas de enorme relevancia histórica, cultural y social.

Entre las protagonistas de esta exposición se encuentran Santa Nonia (siglo II), considerada la primera santa leonesa; Ende (siglo X), reconocida como la primera mujer pintora en firmar una obra en Europa; la Reina Sancha; la Reina Urraca; María Sánchez Miñambres, primera concejala del Ayuntamiento de León y cofundadora de la Cultural y Deportiva Leonesa; o Piedad Álvarez Rubio, primera taxista de España, entre muchas otras mujeres que dejaron una profunda huella en la historia.

El Ayuntamiento señala que la muestra invita a reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo del tiempo y supone una excelente oportunidad para conocer una parte esencial de nuestra memoria colectiva. Una propuesta cultural accesible y abierta a todos los públicos, que convierte el paseo por Astorga en un viaje por la historia y el legado femenino leonés.

La exposición permanecerá abierta al público en la Calle Padres Redentoristas, ofreciendo a todos los visitantes la posibilidad de acercarse a unas historias que continúan inspirando y emocionando.

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