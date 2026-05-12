La exposición «Señorío de Mujeres» ya está disponible en la capital maragata

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Astorga ya puede disfrutar de la exposición «Señorío de Mujeres», una interesante muestra cultural e histórica ubicada en la Calle Padres Redentoristas, que acerca al público la vida y legado de mujeres fundamentales en la historia de León, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La exposición ha sido organizada con la colaboración de la Universidad de León y la Asociación León Propone, y tras recorrer distintas localidades de la provincia, llega ahora a la ciudad de Astorga para continuar difundiendo el importante papel que numerosas mujeres desempeñaron a lo largo de los siglos.

«Señorío de Mujeres» ofrece una panorámica histórica a través de diferentes paneles expositivos instalados al aire libre, permitiendo a vecinos y visitantes realizar un agradable paseo mientras descubren figuras femeninas de enorme relevancia histórica, cultural y social.

Entre las protagonistas de esta exposición se encuentran Santa Nonia (siglo II), considerada la primera santa leonesa; Ende (siglo X), reconocida como la primera mujer pintora en firmar una obra en Europa; la Reina Sancha; la Reina Urraca; María Sánchez Miñambres, primera concejala del Ayuntamiento de León y cofundadora de la Cultural y Deportiva Leonesa; o Piedad Álvarez Rubio, primera taxista de España, entre muchas otras mujeres que dejaron una profunda huella en la historia.

El Ayuntamiento señala que la muestra invita a reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo del tiempo y supone una excelente oportunidad para conocer una parte esencial de nuestra memoria colectiva. Una propuesta cultural accesible y abierta a todos los públicos, que convierte el paseo por Astorga en un viaje por la historia y el legado femenino leonés.

La exposición permanecerá abierta al público en la Calle Padres Redentoristas, ofreciendo a todos los visitantes la posibilidad de acercarse a unas historias que continúan inspirando y emocionando.