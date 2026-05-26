Astorga destina 1,8 M€ a mejorar el servicio de aguas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado un convenio de colaboración con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacil) dotado con 1.475.000 euros. Este proyecto, que eleva la inversión total en el ciclo del agua en el municipio hasta los 3,6 millones de euros en esta legislatura, renovará por completo la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) local y garantizará de forma definitiva el abastecimiento a las localidades de Santa Catalina de Somoza, Castrillo de los Polvazares y Murias de Rechivaldo, afectadas por la escasez estival y el deterioro de sus pozos.

El plan de financiación se articulará entre la Junta y la Diputación, que aportarán un 40% de los fondos cada una, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 20% restante (295.000 euros). El consistorio amortizará su parte de forma flexible en cuotas de unos 12.000 euros anuales durante los 25 años de vigencia del acuerdo. El alcalde, José Luis Nieto, ha destacado la viabilidad de la operación señalando que «asumimos los costes de funcionamiento y mantenimiento de esa infraestructura y la amortización es a 25 años, o sea que sale, creemos desde el equipo de gobierno, muy positiva para la ciudad». Una vez superado el trámite en el próximo Pleno Municipal, Somacil se encargará de licitar y ejecutar las obras, reduciéndose el coste para todas las instituciones si el proceso se adjudica a la baja.

En el plano técnico, las actuaciones contemplan la construcción de una tubería principal de 13 kilómetros de longitud, un nuevo depósito regulador de 250 metros cúbicos y sistemas de bombeo para corregir las deficiencias de presión. Además, la nueva potabilizadora se situará a la vanguardia tecnológica con la instalación de filtros de carbón activo en polvo para eliminar olores y sabores, asegurando un agua de calidad óptima. Para rebajar los costes de mantenimiento que asumirá el municipio, el complejo integrará placas solares fotovoltaicas.

Para optimizar el rendimiento de la red, la inversión se desglosa en partidas específicas donde la gran arteria de conducción hacia Castrillo de los Polvazares absorberá más de 600.000 euros, mientras que las mejoras en el sistema de bombeo y la propia ETAP sumarán cerca de 350.000 euros. El concejal de Medio Ambiente, Julián García, ha explicado la necesidad de esta intervención debido al deterioro de las captaciones actuales en las pedanías, advirtiendo de los «problemas detectados en distintos sondeos respecto a la calidad del agua durante varios periodos estivales o en los últimos años, con presencia incluso de arsénico».

El diseño está concebido para amortiguar el impacto del cambio climático en el entorno rural, logrando una eficiencia energética que estabilizará los costes de explotación, haciendo que el servicio sea plenamente sostenible. «Consideramos que el coste es adecuado puesto que las mejoras que se van a establecer en la calidad del agua, hablando de la potabilizadora, van a ser bastante considerables», ha añadido el concejal.

Tras encauzar el suministro en alta, el equipo de Gobierno ya planifica el próximo reto, modernizar la depuración y el alcantarillado para cumplir con las exigencias de la Confederación Hidrográfica. José Luis Nieto ha alertado de que «en el tema de depuración hay unos problemas serios, por ejemplo, con el alcantarillado. En varios sitios hay hundimientos que están provocando inundaciones en locales y garajes de vecinos». Esta segunda fase obligará a buscar nuevas vías de financiación para implementar un sistema informatizado que monitorice los vertidos en tiempo real exigido por el organismo regulador, además de intervenir en los cinco puntos de alivio de aguas pluviales de la ciudad.