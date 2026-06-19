Astorga aprueba para 2026 un presupuesto de 13,1 millones

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El Ayuntamiento de Astorga ha aprobado de forma definitiva el Presupuesto General para el ejercicio 2026, después de que el Pleno municipal desestimara una reclamación presentada durante el periodo de exposición pública por falta de legitimación de la reclamante.

Algunas cifras

Las cuentas municipales ascienden a 13,13 millones de euros en ingresos, mientras que los gastos previstos alcanzan los 12,53 millones. Entre las principales partidas destaca el gasto de personal, dotado con 4,6 millones de euros, seguido de los gastos corrientes y de servicios, con cerca de 3,93 millones. Además, el presupuesto contempla más de 2 millones de euros destinados a inversiones reales.

El documento también incluye los estados de previsión de las sociedades municipales Ecoasturica y Proyección Industrial de Astorga (PIA), así como la plantilla de personal para el año 2026.

La aprobación definitiva del presupuesto fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León ayer viernes 19 de junio. Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.