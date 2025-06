La Junta pide a Trabajo que limite a un Erte el ERE de la Azucarera en La Bañeza al “no darse las condiciones de despido colectivo”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que “no autorice” el Expediente de Regulación de Empleo presentado por Azucarera para su planta de La Bañeza, en la provincia de León, y que lo transforme en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ya que “no concurren las circunstancias de un despido colectivo al poder mantenerse la actividad”. Asimismo, insistió en que “el cese de actividad sea considerado cierre”, porque “ello requiere de medidas más garantistas para los trabajadores”.

De igual forma, el área dirigido por Leticia García ha remitido por escrito a los ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión Social y Seguridad Social y Economía la solicitud de activación de un Mecanismo RED, “que supone una especial protección a los trabajadores”, lo que permitiría a la empresa “tener durante un tiempo bonificaciones en la seguridad social, que los trabajadores no consuman paro o que reciban el 70 por ciento de su base de cotización con un máximo de dos años”.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, reclamó a los representantes de Azucarera que “siga apostando por el sector de la remolacha en Castilla y León y dé tranquilidad a los contratos con productores tanto este año como en años futuros”, así como que los posibles sobrecostes de transportes de la producción a otras plantas “no se trasladen hacia los agricultores”.

Así lo pusieron de relieve este lunes las consejeras Leticia García y María González Corral durante su reunión con el comité de empresa de la planta azucarera de La Bañeza, en la trasladaron el “apoyo” de la Junta de Castilla y León ante “la situación de procedimiento de regulación de empleo y cierre de la planta de La Bañeza”, sí como su rechazo a la misma como consecuencia de una mala decisión tomada fuera de Castilla y León y que perjudica al empleo de la Comunidad.

El objetivo de la reunión fue trasladar al comité de empresa las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, así como ponerse a su disposición “para lo que necesiten”, para lo que acordaron “seguir manteniendo reuniones con ellos y transmitirles información tanto a través del delegado territorial en León, Eduardo Diego, como desde las propias Consejerías”.

María González Corral destacó durante la reunión “la importancia del sector remolachero y de transformación de azúcar para la Junta de Castilla y León”, que “ha apostado históricamente por el cultivo y también ha ayudado históricamente a los productores con ayudas agroambientales para poder seguir siendo líderes en remolacha”, para lo que “es importante tener esa industria transformadora en Castilla y León”.

Por su parte, Leticia García recordó que la postura del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, “ha sido contundente respecto a la decisión adoptada por la empresa”, por lo que “se trabaja en la reversión de la decisión, al considerar que la situación es coyuntural”, ya que “hay información suficiente para considerar la viabilidad y el futuro de la planta”.

Pasos hasta la fecha

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, recordó que el Gobierno autonómico, en cuanto tuvo conocimiento de la posibilidad del ERE de Azucarera y sin saber a qué plantas afectaría, solicitó una reunión urgente con la empresa, aunque esta decidió que no lo haría hasta que no hubiera informado a los trabajadores Una decisión que tanto García como González Corral “respetaron pero no compartieron”.

Hasta que se produjo esa reunión, las delegaciones territoriales de la Junta se pusieron en contacto con cada una de las provincias que podían resultar afectadas, como León, Burgos y Zamora, donde se reunieron con los comités de empresa de cada planta, para “conocer el alcance y ponerse a disposición”.

Una vez conocida de forma oficial la decisión de la empresa, tanto las consejeras de Industria y Agricultura, como el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, trasladaron su “rechazo a la decisión” y le plantearon la necesidad de “mantener la actividad y buscar alternativas industriales”. Asimismo, rechazaron el cese de actividad en La Bañeza, al considerar que “lo que se hace en realidad es un cierre de la planta”.

Fue el pasado miércoles cuando Mañueco y González Corral se reunieron en Madrid con Azucarera, trasladando su rechazo y la necesidad de buscar alternativas, así como que, dada esa situación coyuntural, el ERE se transforma en ERTE para “mantener el empleo”, así como que “mantenga la actividad agrícola”.