Trabajadores y Azucarera siguen sin acuerdo sobre el cierre de La Bañeza

Ni UGT ni Comisiones Obreras quisieron ayer valorar ni hacer declaraciones tras la reunión celebrada en Madrid del comité intercentros y la empresa Azucarera para llegar a un acuerdo sobre el ERE anunciado a los trabajadores y el anuncio de cierre de la planta ubicada en La Bañeza.

Según ha podido conocer este periódico, los trabajadores siguen sin aceptar los argumentos esgrimidos por la empresa para llevar a cabo esta drástica restructuración, que en el caso de la planta de La Bañeza afecta a 160 trabajadores. Estas mismas fuentes han confirmado que la negociación «está siendo muy dura» y «más se pondrá, ya que el tiempo para llegar a un acuerdo se acaba». Y es que el próximo viernes día 21 de junio acaba el periodo de alegaciones.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, insistió este martes en que el objetivo de la Junta, ante el anuncio del ERE que Azucarera va a realizar en sus plantas de la Comunidad, es que la empresa «no cierre La Bañeza».

Para ello, recordó que la Junta trabaja «en varias líneas» aunque «partiendo de ese punto principal» de defender el mantenimiento de la planta de la localidad leonesa como sucede con las de Toro y Miranda de Ebro.

«Consideramos que es lo mejor», reiteró, aunque también reconoció que, en las conversaciones mantenidas con la empresa, se han planteado «distintas alternativas» como pasar del ERE anunciado a un ERTE o «buscar soluciones» como «alternativas industriales a esa planta», explicó.

«Estamos trabajando en ello, poniendo a disposición de Azucarera todas las posibilidades para intentar revertir esta situación» de cierre de la planta de La Bañeza, a través también de «trasladar a la compañía la importancia que tiene este sector para Castilla y León».

De hecho, recordó que actualmente, la Comunidad cuenta con cuatro plantas destinadas a la molturación de la remolacha.