UGT acusa a Azucarera de obrar «de mala fe» y «distorsionar la realidad»

El portavoz y secretario general de la sección sindical de UGT FICA en Azucarera, Benigno Pérez, ha manifestado este lunes que la empresa ABoobrado «de mala fe» y ha utilizado prácticas «de dudosa legalidad» en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ha reiterado la«oposición total» de UGT ante el proceso de despido colectivoque lleva a cabo la compañía en base a diferentes cuestiones, entre ellas la sustentada en que las causas alegadas «no son ciertas» o, cuando menos, están «incompletas o distorsionadas». «No muestran la realidad de las plantas y centros afectados», ha recalcado.

Asimismo, ha considerado que Ab Azucarera Iberia «obra de mala fe» y justifica ahora como ERE lo que practica «de forma encubierta» desde abril de 2024, con el proceso de cierre de los laboratorios de pago por riqueza y los subsiguientes despidos objetivos que ha ido practicando al personal que considera excedente.

De igual manera, ha apuntado que todo este contexto responde a una «táctica encubierta» de la empresa «que se lleva gestando desde hace más de un año», pero «con clara desinformación» hacia los trabajadores, la parte social y las instituciones, «tal y como ocurrió con el planteamiento del Expediente de Regulación por causas de fuerza mayor en el centro de La Bañeza que resultó fraudulento», ha agregado. Del mismo modo, ha expresado que la empresa, «a sabiendas» de los requisitos legales que operan en la normativa reguladora de despidos colectivos y cierres de centros de trabajo, de forma «deliberada» ha realizado prácticas «de dudosa legalidad» como el hecho de forzar el desplazamiento de trabajadores de un centro a otro en pleno proceso de consultas, con lo que se produce «falseamiento» en los censos. Además, ha manifestado que, «de forma deliberada y a fin de generar confusión» se están mezclando el proceso relativo a un ERE con las reglas que deben regir el cierre de centros de trabajo. En este sentido, ha puntualizado que se están usando las normas del despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en fraude de ley, conforme a los artículos 4 y 6 del Código Civil, para poder hacer un cierre, «eludiendo las obligaciones y consecuencias» que un cese absoluto de actividad supondría en La Bañeza. Esta es, ha continuado, la realidad de los hechos que se producirán tras la conclusión del expediente, al margen de que la empresa mantendrá una cierta actividad residual «para crear la ficción e impresión de que no se ha cerrado», lo que se producirá a corto o medio plazo al margen del ERE, una vez que se haya conseguido su aprobación y dado que la actividad principal del centro de trabajo de La Bañeza es la molturación de remolacha. UGT FICA ha plasmado estas cuestiones en un documento de alegaciones que exige adjuntar al borrador del acta de la cuarta reunión de la comisión negociadora, que tuvo lugar el pasado día 17 de junio. Según ha explicado, faltan «intervenciones importantes» en el borrador de dicha acta, por lo que solicita que se adjunte dicho documento de alegaciones para dejar clara su postura y «evitar presuntos abusos de la parte mayoritaria de la comisión negociadora a la hora de la aprobación del acta». En este contexto, ha reiterado que en el comité intercentros «no se cuenta» con UGT FICA a la hora de redactar las actas, motivo por el cual la sección sindical no ha firmado ninguna desde septiembre de 2023. En este sentido, ha concretado que el borrador del acta de la reunión celebrada el pasado día 17 fue enviado para revisar el viernes día 20 de junio. «No se nos ocurre pensar que el retraso sea una maniobra deliberada para que no se revise a conciencia una vez metidos en el fin de semana», ha indicado.