Diario de León

UGT acusa a Azucarera de obrar «de mala fe» y «distorsionar la realidad»

íEl sindicato recalca que el proceso de cierre comenzó en abril 2024 «de forma encubierta»

Pancarta contra el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza.

Pancarta contra el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza.ángelopez

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El portavoz y secretario general de la sección sindical de UGT FICA en Azucarera, Benigno Pérez, ha manifestado este lunes que la empresa ABoobrado «de mala fe» y ha utilizado prácticas «de dudosa legalidad» en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ha reiterado la«oposición total» de UGT ante el proceso de despido colectivoque lleva a cabo la compañía en base a diferentes cuestiones, entre ellas la sustentada en que las causas alegadas «no son ciertas» o, cuando menos, están «incompletas o distorsionadas». «No muestran la realidad de las plantas y centros afectados», ha recalcado.

Asimismo, ha considerado que Ab Azucarera Iberia «obra de mala fe» y justifica ahora como ERE lo que practica «de forma encubierta» desde abril de 2024, con el proceso de cierre de los laboratorios de pago por riqueza y los subsiguientes despidos objetivos que ha ido practicando al personal que considera excedente.

De igual manera, ha apuntado que todo este contexto responde a una «táctica encubierta» de la empresa «que se lleva gestando desde hace más de un año», pero «con clara desinformación» hacia los trabajadores, la parte social y las instituciones, «tal y como ocurrió con el planteamiento del Expediente de Regulación por causas de fuerza mayor en el centro de La Bañeza que resultó fraudulento», ha agregado. Del mismo modo, ha expresado que la empresa, «a sabiendas» de los requisitos legales que operan en la normativa reguladora de despidos colectivos y cierres de centros de trabajo, de forma «deliberada» ha realizado prácticas «de dudosa legalidad» como el hecho de forzar el desplazamiento de trabajadores de un centro a otro en pleno proceso de consultas, con lo que se produce «falseamiento» en los censos. Además, ha manifestado que, «de forma deliberada y a fin de generar confusión» se están mezclando el proceso relativo a un ERE con las reglas que deben regir el cierre de centros de trabajo. En este sentido, ha puntualizado que se están usando las normas del despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en fraude de ley, conforme a los artículos 4 y 6 del Código Civil, para poder hacer un cierre, «eludiendo las obligaciones y consecuencias» que un cese absoluto de actividad supondría en La Bañeza. Esta es, ha continuado, la realidad de los hechos que se producirán tras la conclusión del expediente, al margen de que la empresa mantendrá una cierta actividad residual «para crear la ficción e impresión de que no se ha cerrado», lo que se producirá a corto o medio plazo al margen del ERE, una vez que se haya conseguido su aprobación y dado que la actividad principal del centro de trabajo de La Bañeza es la molturación de remolacha. UGT FICA ha plasmado estas cuestiones en un documento de alegaciones que exige adjuntar al borrador del acta de la cuarta reunión de la comisión negociadora, que tuvo lugar el pasado día 17 de junio. Según ha explicado, faltan «intervenciones importantes» en el borrador de dicha acta, por lo que solicita que se adjunte dicho documento de alegaciones para dejar clara su postura y «evitar presuntos abusos de la parte mayoritaria de la comisión negociadora a la hora de la aprobación del acta». En este contexto, ha reiterado que en el comité intercentros «no se cuenta» con UGT FICA a la hora de redactar las actas, motivo por el cual la sección sindical no ha firmado ninguna desde septiembre de 2023. En este sentido, ha concretado que el borrador del acta de la reunión celebrada el pasado día 17 fue enviado para revisar el viernes día 20 de junio. «No se nos ocurre pensar que el retraso sea una maniobra deliberada para que no se revise a conciencia una vez metidos en el fin de semana», ha indicado.

Escasos avances y más mesas esta semana

El comité de empresa ve todavía lejos un acuerdo con Azucarera para el ERE planteado en sus siete centros de España y las negociaciones continuarán este martes y el miércoles con el objetivo de reducir a mínimos los despidos, apostando por salidas y traslados voluntarios. El ERE afectará especialmente a la planta de La Bañeza, para la que se prevé el cese de la actividad.El presidente del comité intercentros, Federico Muñoz, ha reconocido en declaraciones a EFE que las posturas siguen enfrentadas tras la reunión celebrada este lunes en Madrid, aunque confía en poder llegar a un acuerdo en las dos reuniones que quedan antes del 25 de junio, último día del periodo de consultas.Entre la documentación que han vuelto a solicitarle a la empresa se encuentra el plan de viabilidad, pues insisten en que si la plantilla «va hacer un esfuerzo» con el ERE «al menos que esté compensado", que «sirva para algo", y que se garantice el futuro de la actividad en España.Los sindicatos mantienen su reclamación de reducir a mínimos los despidos, inicialmente previstos en 251 trabajadores, y que se apueste por salidas no traumáticas, es decir, que las condiciones del ERE permitan que a la mayoría de los afectados «le salga a cuenta", y que tanto despidos como traslados sean voluntarios.Federico Muñoz ha insistido en que, si bien ve difícil cerrar un acuerdo con Azucarera, sería lo mejor para sindicatos y empresa, y confía en poder avanzar en las negociaciones este martes y miércoles, con nuevas reuniones en Madrid donde seguirán «limando asperezas». Al igual que este lunes, está previsto que este martes haya una primera reunión por la mañana y, tras un descanso a mediodía, se retomen las negociaciones por la tarde. El último día del periodo de consultas tendrá lugar el 25 de junio.
tracking