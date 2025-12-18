La Bañeza refuerza su apuesta por la formación digital con un curso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa impulsando su colaboración con el programa CyL Digital del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas. En esta ocasión, el proyecto, gestionado desde la Concejalía de Desarrollo Económico, que dirige Elena Baílez, ha contado con la colaboración del Banco Santander para la impartición de un curso centrado en la seguridad en las finanzas. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar a los usuarios nociones básicas sobre los riesgos y precauciones que conlleva la realización de gestiones financieras a través de medios digitales, una práctica cada vez más extendida y, en muchos casos, necesaria. El curso ha puesto especial énfasis en la prevención de fraudes y en el uso seguro de las plataformas online. La colaboración entre el Ayuntamiento y distintas entidades privadas, que ya se ha desarrollado en anteriores ocasiones, refuerza el compromiso de La Bañeza de ampliar los conocimientos de la ciudadanía, contribuyendo así a una mayor calidad en el acceso y uso de los servicios digitales.