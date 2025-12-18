La Bañeza pone en valor sus belenes con una ruta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza propone para estas Navidades la Ruta de Belenes, una iniciativa destinada a poner en valor una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Los belenes constituyen una expresión cultural y artística que forma parte del patrimonio inmaterial de La Bañeza. A través de esta propuesta, el Ayuntamiento pretende dar visibilidad al conjunto de nacimientos que se instalan en distintos espacios de la ciudad, como parroquias, cofradías y dependencias municipales.

La Ruta de Belenes se configura así como una alternativa más dentro de la programación navideña municipal, dirigida tanto a los vecinos como a los visitantes, con el objetivo de enriquecer su experiencia y contribuir a unas fiestas navideñas de calidad, atractivas y participativas.

Entre los belenes incluidos en esta ruta destacan la exposición del Museo Fábrica de Harinas La Única, el belén en 3D de la Fundación Conrado Blanco, así como los realizados en las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, junto a los belenes de las parroquias de Santa María y de El Salvador.