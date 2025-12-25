La Confitería Conrado de La Bañeza vuelve a repartir 10.000 euros escondidos en un roscón de reyes

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La confitería 'Conrado', en la localidad leonesa de La Bañeza, agraciada con el 'Gordo' del sorteo de Navidad de este 2025, volverá a repartir 10.000 euros escondidos en uno de los cientos de roscones que venderá hasta el próximo 6 de enero.

Se trata de una tradición que comenzó en 2019, cuando Manuel Antonio González, propietario de esta confitería, que se fundó en 1856 y que pertenece ya a la quinta generación al frente de este negocio familiar, decidió esconder en uno de los roscones un papelito con un premio de 500 euros.

En la actualidad y desde hace ya unos años el premio es de 10.000 euros además de que desde 2022, por exigencias de Loterías del Estado cada roscón lleva un boleto con una numeración, y un cartoncillo con esa misma numeración es el que se deposita en una urna de donde, el próximo 6 de enero, a las 13.30 horas saldrá el ganador.

González reconoce que sus roscones llegan a diferentes puntos del mundo, como Alemania, Francia, Portugal, además de que se venden a través de internet en la página web elreydelroscon.es y en confiteriaconrado.es

Los roscones que son más demandados por los clientes son, como explica Manuel González, los de nata y los de crema, así como los que no llevan relleno, aunque Confitería Conrado ofrece la posibilidad de que este dulce tan típico del Día de Reyes se rellene a gusto del consumidor.Además, cuenta con un roscón 'Carlos Alsina' que no lleva fruta escarchada.