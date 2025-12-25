La Confitería Conrado de La Bañeza vuelve a repartir 10.000 euros escondidos en un roscón de reyes
La confitería 'Conrado', en la localidad leonesa de La Bañeza, agraciada con el 'Gordo' del sorteo de Navidad de este 2025, volverá a repartir 10.000 euros escondidos en uno de los cientos de roscones que venderá hasta el próximo 6 de enero.
Se trata de una tradición que comenzó en 2019, cuando Manuel Antonio González, propietario de esta confitería, que se fundó en 1856 y que pertenece ya a la quinta generación al frente de este negocio familiar, decidió esconder en uno de los roscones un papelito con un premio de 500 euros.
En la actualidad y desde hace ya unos años el premio es de 10.000 euros además de que desde 2022, por exigencias de Loterías del Estado cada roscón lleva un boleto con una numeración, y un cartoncillo con esa misma numeración es el que se deposita en una urna de donde, el próximo 6 de enero, a las 13.30 horas saldrá el ganador.
González reconoce que sus roscones llegan a diferentes puntos del mundo, como Alemania, Francia, Portugal, además de que se venden a través de internet en la página web elreydelroscon.es y en confiteriaconrado.es
Los roscones que son más demandados por los clientes son, como explica Manuel González, los de nata y los de crema, así como los que no llevan relleno, aunque Confitería Conrado ofrece la posibilidad de que este dulce tan típico del Día de Reyes se rellene a gusto del consumidor.Además, cuenta con un roscón 'Carlos Alsina' que no lleva fruta escarchada.