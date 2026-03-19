La Bañeza ultima los preparativos de Feria de Stocks del Comercio de este fin de semana

La Concejalía de Comercio, dirigida por Elena Bailez, continúa avanzando en los preparativos de la XXXIV Feria de Stocks del Comercio, una cita ya consolidada y muy esperada a lo largo del año tanto por los vecinos de la ciudad como por visitantes procedentes de distintas comarcas de Zamora y León.

Esta feria tiene como objetivo principal acercar el comercio de proximidad a la ciudadanía de una manera más dinámica y participativa. En este contexto, los establecimientos participantes aprovechan el evento para dar salida a productos de temporada, facilitando así la renovación de sus stocks y contribuyendo a la dinamización del tejido comercial local.

Asimismo, la Feria de Stocks pone en valor la tradición comercial que históricamente ha caracterizado a la ciudad, cuyo origen se remonta a la actividad desarrollada en torno a la plaza mayor, eje vertebrador del crecimiento urbano. En la actualidad, la ciudad mantiene un destacado sector comercial y de servicios que busca adaptarse a los nuevos tiempos, reforzando la cercanía, la calidad y la atención personalizada frente al auge del comercio digital.

Durante los últimos días, el personal del servicio de obras del Ayuntamiento trabaja en el montaje de las instalaciones necesarias, con el fin de que todo esté dispuesto para la celebración del evento, previsto para los días sábado 21 y domingo 22 de marzo en la Plaza Mayor.