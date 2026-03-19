La Bañeza inicia el pintado de la señalización vial tras las obras de asfaltado en distintas vías

El Ayuntamiento de La Bañeza ha iniciado los trabajos de pintado de la señalización vial en distintas vías del municipio que, durante los últimos meses, han sido objeto de obras de asfaltado y labores de mantenimiento. Con estas actuaciones se procede ahora a la renovación de las marcas viales, completando así las intervenciones realizadas previamente en dichas infraestructuras.

En una primera fase, los trabajos han comenzado en la carretera de Alija (LE-114), una actuación en la que la Junta de Castilla y León ha invertido 106.000 euros. Esta intervención forma parte de las mejoras ejecutadas en esta vía, cuya señalización horizontal se está ya ejecutando para reforzar las condiciones de circulación.

Posteriormente, el Ayuntamiento continuará con el pintado de la señalización en el resto de calles y vías que han sido objeto de asfaltado en diferentes puntos del municipio. Estas actuaciones tienen como objetivo principal mejorar la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones, ordenar la circulación y favorecer una convivencia más adecuada entre todos los usuarios de la vía pública, además de contribuir a la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

Desde el Consistorio se destaca que este tipo de actuaciones forman parte del compromiso municipal con el mantenimiento y la mejora continua de las infraestructuras viarias. Asimismo, durante los próximos meses se prevé dar continuidad a este plan de actuaciones, aprovechando la llegada del buen tiempo para impulsar nuevas intervenciones de mejora y reparación en distintas zonas del municipio.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana está coordinando estos trabajos en colaboración con la Concejalía de Obras, con el objetivo de ejecutar de manera eficiente las distintas actuaciones de señalización y mantenimiento previstas.