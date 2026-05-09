La Bañeza acoge tres cursos de verano de la Universidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza volverá a convertirse este verano en uno de los principales epicentros de la actividad académica y cultural de la Universidad de León con la celebración de tres de los más de veinte cursos de verano organizados por la institución académica. Una programación que refuerza la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento de La Bañeza y la Universidad de León, así como el firme compromiso municipal con la formación, el estudio y la divulgación del conocimiento. Desde el Ayuntamiento de La Bañeza se ha mostrado un apoyo «absoluto y total» a esta iniciativa universitaria, destacando la importancia de acercar el mundo académico a la ciudadanía y de consolidar a la ciudad como un referente cultural y formativo dentro de la provincia. Además, este año la oferta crece con la incorporación de un nuevo curso.