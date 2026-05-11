El Diario comparte viaje en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro de Cultura de las Tierras Bañezanas ha abierto sus puertas a la exposición itinerante con la que el Diario de León celebra sus 120 años de trayectoria. Tras su paso por Astorga, la muestra llega a La Bañeza para ofrecer un recorrido periodístico por los acontecimientos más destacados que han marcado el devenir de la provincia leonesa desde la fundación del rotativo.

Al acto de inauguración han asistido el director del periódico, Joaquín Sánchez Torné; el director comercial, Daniel González Castrodeza; y el jefe de Fotografía y comisario de la exposición, Ramiro López Lobato. El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ejerció de anfitrión acompañado de las concejalas Elena Baílez y Silvia Cubría, en un evento que también contó con el respaldo de Caja Rural, entidad patrocinadora de la muestra, con la presencia de Eva Pérez Gredilla e Iván Pérez Turrado. También ha estado presente la directora técnica de la IGP Alubia de La Bañeza-León, Eva del Río.

Carrera ha destacado la relevancia del Diario de León como decano de la prensa leonesa y su papel fundamental en la historia de la provicnia. «Como alcalde es un honor poder colaborar con un medio como es el Diario de León, un medio que es una parte importante de la historia de León porque ha reflejado el devenir de esta sociedad que ha cambiado tanto en 120 años», ha subrayado el regidor.

Visitantes en la muestra de La Bañeza.ángelopez

Carrera ha puesto en valor que la exposición recale en la ciudad. A su juicio, «el hecho de que esté en La Bañeza, que ha sido también parte de esa historia y que el Diario siempre está al lado de la ciudad para contar todo lo que ocurre en estas tierras del sur de León, es algo que consideramos fundamental».

La muestra propone un viaje por 52.881 ediciones, sintetizadas en una cuidada selección de noticias que abarcan desde la política y la sociedad hasta el deporte y los grandes sucesos. Los asistentes han disfrutado de una visita guiada por las diferentes etapas que componen la exposición, subrayando cómo el periodismo ha servido de motor para que la sociedad avance a través de las palabras y la imagen.

La exposición invita a todos los bañezanos a disfrutar de esta recopilación que refleja fielmente la evolución de la provincia. La muestra podrá visitarse en el CCTB hasta el 22 de junio.