El campo leonés se asoma al universo literario de Colinas

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La Casa de la Poesía de Antonio Colinas de La Bañeza acogió una visita institucional vinculada al ámbito agrario leonés. Entre los asistentes se encontraban el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, el presidente de Ferduero, Julio César Carnero, y el responsable del Sindicato Central de Barrios de Luna, Eloy Baílez, jentre otros integrantes de comunidades de regantes. La jornada permitió a los asistentes recorrer este espacio y conocer de primera mano el legado literario y personal del poeta leonés, en una visita guiada por el propio Antonio Colinas, que ejerció de anfitrión.