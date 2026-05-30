La Bañeza se suma al envejecimiento activo con una jornada saludable

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Proyecto Aula Empresa «Envejece activo, envejece bien», promovido por el Departamento de Sanidad del IES Ornia, celebró el pasado 29 de mayo su actividad de clausura con una jornada participativa desarrollada en los alrededores del Polideportivo Municipal de La Bañeza. La iniciativa, centrada en fomentar hábitos de vida saludables y promover el envejecimiento activo, puso el broche final a varios meses de trabajo y formación del alumnado y profesorado implicados.

La actividad consistió en un paseo saludable a lo largo de un recorrido en el que se instalaron cinco puestos temáticos relacionados con diferentes aspectos de la salud y el bienestar. Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de tomar parte en talleres de movilidad y fisioterapia respiratoria, conocer productos parafarmacéuticos de uso cotidiano, realizar ejercicios de estimulación cognitiva, recibir consejos sobre alimentación saludable y adquirir nociones básicas para actuar en situaciones de primeros auxilios.

El proyecto ha permitido trasladar al entorno real los conocimientos adquiridos por el alumnado durante su formación, reforzando la conexión entre el aprendizaje académico y el servicio a la comunidad. Además, ha favorecido el contacto directo con la ciudadanía a través de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La clausura contó con la asistencia del alcalde de La Bañeza y de varios miembros de la corporación municipal, quienes respaldaron con su presencia una iniciativa que combina educación, salud y participación social.

Desde el IES Ornia destacaron la implicación del profesorado participante y el compromiso mostrado por el alumnado a lo largo de todo el proyecto, subrayando su profesionalidad y dedicación durante el desarrollo de las actividades. El centro también agradeció la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza por la cesión de los espacios y del material necesario para la celebración de la jornada.

Con esta actividad concluye una experiencia que, según sus organizadores, demuestra el valor de los proyectos educativos con impacto social y la importancia de fomentar el aprendizaje práctico al servicio de la comunidad. El programa «Envejece activo, envejece bien» se consolida así como una herramienta para promover hábitos saludables y fortalecer los vínculos entre educación y ciudadanía.