La Bañeza recoge en Madrid su Escoba de Oro

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El Ayuntamiento de La Bañeza recogió este miércoles en Ifema Madrid la Escoba de Oro 2026, un galardón nacional concedido por Ategrus dentro del Certamen Escobas que reconoce la labor en limpieza urbana, gestión de residuos e innovación. El alcalde, Javier Carrera, y la teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, María Elena Baílez, asistieron al acto de entrega, que distingue la modernización del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, gestionado por la empresa Acciona. Con motivo del reconocimiento, el Ayuntamiento difundió una pieza audiovisual en la que se muestra el trabajo del servicio, tanto en maquinaria como en tareas de limpieza y en la labor diaria del personal.