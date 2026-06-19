La Bañeza clausura el primer grupo de acompañamiento del Programa Salvia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Programa Salvia en La Bañeza ha celebrado este jueves la clausura de su primer grupo de acompañamiento con una visita institucional a las 16 personas participantes, en una iniciativa orientada a combatir la soledad no deseada y el aislamiento social y digital entre personas mayores de 65 años.

Este proyecto, de carácter gratuito y desarrollado desde el mes de abril hasta junio, está impulsado por el equipo de profesionales de la Fundación Santa María la Real y cuenta con la colaboración de la Fundación la Caixa y el apoyo del Ayuntamiento de La Bañeza.

Durante la visita institucional han participado la responsable de Programas de Personas Mayores de la Fundación Santa María la Real, Marta Prieto; la técnica de Acción Social en Castilla y León de CaixaBank, Charo Ibáñez; así como el alcalde del municipio, Javier Carrera de Blas, acompañado por la concejal de Servicios Sociales, Yolanda García.

El encuentro ha permitido conocer de primera mano la experiencia de las personas participantes, así como los logros alcanzados a lo largo del programa, centrado en el fortalecimiento de la alfabetización digital, la capacidad funcional, la participación social, la promoción de la salud, las habilidades sociales y el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre. Asimismo, la iniciativa promueve la visibilización de las trayectorias vitales, el reconocimiento de las desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo de vida y el impulso de la autonomía y la participación activa en la comunidad.

En palabras de Marta Prieto, el programa “apuesta por construir comunidades más inclusivas y conectadas, donde las personas mayores puedan fortalecer sus relaciones, participar activamente y mantener su bienestar”, destacando además el valor de la escucha activa a las vivencias de los participantes para seguir mejorando la metodología y reforzar el impacto social de la iniciativa.

Por su parte, la técnica de Acción Social en Castilla y León de CaixaBank, Charo Ibáñez, destacó que la clausura del grupo supone “el final de un trayecto, pero también el inicio de una nueva etapa” en la que las personas participantes podrán poner en práctica todo lo aprendido y compartirlo con quienes les rodean. En este sentido, las animó a convertirse en agentes activos frente a retos como la brecha digital y la soledad no deseada, subrayando que ayudar a otras personas constituye una labor de gran valor para fortalecer la comunidad. Asimismo, felicitó al grupo por su implicación y entusiasmo durante el desarrollo del programa, señalando que ese compromiso ha sido una de las claves de su éxito y confiando en que tenga continuidad más allá de la finalización de esta edición.

Por su parte, la concejal Yolanda García ha subrayado la importancia de la colaboración institucional como “un escudo social y humano frente a la soledad no deseada”, agradeciendo también la implicación de las personas participantes y destacando que envejecer “es sinónimo de aprender y compartir compañía”, reafirmando el compromiso de los servicios sociales municipales.

El alcalde, Javier Carrera, ha cerrado el acto poniendo en valor la experiencia desarrollada, agradeciendo la confianza depositada por la Fundación Santa María la Real y la Fundación “la Caixa” en el Ayuntamiento, así como la participación activa de las personas implicadas. Asimismo, ha destacado la contribución de las personas mayores de 65 años a la vida comunitaria y ha señalado esta experiencia como el inicio de nuevas etapas de colaboración y nuevos proyectos en el municipio.

El grupo de acompañamiento ha estado formado por 16 personas mayores de 65 años —14 mujeres y 2 hombres— con edades comprendidas entre los 65 y los 91 años, residentes en el territorio. El trabajo en grupo ha favorecido el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del sentimiento de utilidad personal y social.

La diversidad de perfiles e historias de vida ha enriquecido el desarrollo del programa, contribuyendo a una acción formativa más completa y a la consolidación de dinámicas de apoyo entre iguales.

Desde la organización se ha avanzado que el Programa Salvia continuará en el municipio con nuevas acciones. En septiembre está prevista la puesta en marcha de un nuevo grupo de acompañamiento, así como un grupo de ayuda mutua y nuevos talleres orientados a la mejora del bienestar digital, cognitivo y emocional de las personas mayores de 65 años de La Bañeza.