El PP rechaza que Emilio Orejas deba dimitir: "Es un tema administrativo"

Ricardo Gavilanes, portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, rechazó que el alcalde de Valdelugueros deba dimitir como solicita el PSOE tras una sentencia condenatoria del TSJCyL.

"Era un recurso contencioso administrativo que se interpuso por parte de los solicitantes contra cinco empadronados. Ya salió en su día sentencia, en la que le mandaba a reponer el padrón, se ejecutó. Por lo tanto, aunque cabe recurso hacia esta sentencia en el TSJ, no se va a recurrir porque precisamente ya se ha cumplido esa sentencia", explicó Gavilanes.

La sentencia obliga a Orejas a depurar los empadronamientos irregulares detectados, consecuencia de la denuncia efectuada por tres concejales socialistas en el Ayuntamiento y que han culminado en un dictado de fecha 11 de diciembre de 2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León. Según la lectura que hace el PSOE de esta condena, "se demuestra que el también diputado provincial del PP y presidente de la Diputación entre noviembre de 2014 y junio de 2015 hinchó el censo de su municipio, en el que lleva gobernando desde 1999".

Sostiene el PSOE que el padrón "está hinchado desde hace muchos años y en 2021 se decidió presentar una denuncia para que la Justicia pudiera confirmar lo que era un secreto a voces”. “Ahora hay una sentencia judicial al respecto, lo ha dicho un juez y se demuestra así que el alcalde podría haber cometido un delito”, continúan y señalan que “hay un desfase entre las más de 500 personas censadas en Valdelugueros y 178 tarjetas sanitarias”.

"No deja de ser, insisto, un tema meramente administrativo,. Por lo tanto, no procede en absoluto lo que está solicitando el Partido Socialista", zanjó Gavilanes.