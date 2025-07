Sahelices de Sabero expone más de 200 fotos antiguas de sus antepasados

Publicado por Juan Manuel Castro León Creado: Actualizado:

No solo se trata de recoger, reproducir, recopilar y montar un número indeterminado de fotos de familias o vecinos vinculados, de una forma u otra, a la localidad de Sahelices de Sabero; sino que es tan importante o más su divulgación y muestra pública para que esas familias que compusieron en su día la entidad local no queden en el olvido. El objetivo, según la actual presidenta de la Junta Vecinal, María José Moreiras, es dar a conocer a los habitantes en la actualidad y a las nuevas generaciones las familias y personas que formaron la historia del pueblo. También que nunca se olvide que durante decenas de años forjaron la base de la sociedad vinculada a la minería y a la agricultura; formando un bienestar para la sociedad que hoy recoge sus frutos. Ella, María José, y su Junta, prosiguen la labor de sus antecesores en el cargo, primero Félix Gómez y después Valeriano Sandoval. Tarea que ha finalizado, a expensas de pequeños detalles, con la colocación en el local vecinal de cerca de doscientas fotos antiguas de las distintas familias que han pasado durante décadas por Sahelices. No obstante, señala la presidenta, es una tarea aún no finalizada ya que todavía estan recogiendo fotos y testimonios de familias que han residido en la localidad. Actualmente han pasado por el local numeroso público del Valle y localidades limítrofes, con un elevado grado de aceptación y valoración del trabajo. María José Moreiras reflexiona y dice que «con toda seguridad que nuestros descendientes valorarán en su justa medida la aportación de este sector tan importante a una sociedad, que en la actualidad se resiste a la inactividad y por ello, durante los fines de semana, lleva a cabo actividades de ocio para los vecinos y para todos aquellos que se quieran acercar a Sahelices, que a la vez sirven para financiar los festejos populares del fin del verano. Para la Junta Vecinal de Sahelices es un lujo contar con un local para celebrar reuniones, juntar a los vecinos para que cada uno proponga actividades o simplemente para pasar un rato juntos. El edificio de las escuelas, formado por el aula de los alumnos y vivienda del maestro, se construyó a primeros de los años treinta por el vecino Ulpiano, tío del cura de Sahelices Julio de Prado. Era una escuela que, en sus mejores años, albergó a 60 alumnos, siendo su primera maestra Doña María, que luego pidió el traslado para Cistierna. La maestra era Doña María, que luego se fue para Cistierna; una anécdota: su marido era guarda jurado y de vez en cuando sustituía a su mujer y él daba la clase. El modelo de escuela de Sahelices se extendió a las vecinas localidades de Olleros y Felechas, perteneciendo al ministerio de Educación y posteriormente pasó a propiedad de Ayuntamiento de Sabero.