Cistierna vibra con la primera edición de «Los autos locos»

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Cerca de un millar de personas no quisieron perder la oportunidad de ver la primera edición de la carrera de «Los autos locos» de Cistierna que ha organizado la asociación de peñas de Cistierna. Con un recorrido de algo más de medio kilómetro una docena de vehículos se pusieron a prueba en un trazado desde la Fuentona hasta la plaza de la iglesia de Santa María con la dificultad de la curva del parque infantil y el tener que sortear tres badenes. Los participantes mostraron vehículos con mucha imaginación y trabajo y entre ellos no podían faltar el pueblo de Modino, el camping de Cistierna o el motoclub Miuras. Algunos vehículos no pudieron tomar la salida ya que en el desplazamiento sufrieron reventones de neumáticos. Eso fue lo que le pasó a Modino que al final tomó la salida atando con bridas la cámara de una de sus ruedas. Todos realizaron dos bajadas y algunos de ellos hicieron tiempos por debajo del minuto. La jornada continuó con una parrillada para bocadillos y la música de Dj’s Ferry y Kiko.