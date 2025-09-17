Almanza oferta ocho parcelas en el polígono industrial

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Almanza de fecha 4 de septiembre de 2025 acordó proceder a la convocatoria de concurso para enajenación de ocho parcelas del polígono industrial de Almanza ubicado en la carretera de Almanza a Sahagún. Cuatro parcelas de 1.475 metros cuadrados salen a un precio de 23.600 euros. Las otras parcelas con diferentes dimensiones son una de 1.382 metros a 22.112 euros, una de 1.384 euros a 22.144 euros, una de 1.909 metros a 30.544, una de 2.605 metros a 33.40 euros.

Desde el consistorio se recuerda que el destino urbanístico de estos bienes que se enajenan y el uso que se les dé será el de polígono industrial, conforme a lo previsto en la legislación urbanística y el planeamiento urbanístico, en el que tienen una clasificación y calificación urbanística de uso industrial. Se podrán presentar propuestas de compra en las oficinas municipales hasta el 26 de septiembre y tres días más tarde se abrirán las ofertas. El pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Almanza y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

El ayuntamiento de Almanza cuenta con unos 5.000 metros cuadrados dentro del polígono industrial para equipamientos públicos lo que permitirá ubicar una gasolinera industrial, una nave municipal y un cargadero, según recuerda su alcalde Javier Santiago.