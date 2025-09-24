La escuela de música de Cistierna abre el nuevo curso

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La escuela de música de Cistierna ha convocado una reunión el viernes 26 de septiembre a las 19.30 horas en la planta superior del edificio del Ayuntamiento de Cistierna para la presentación del curso escolar 2025/2026. Se hará la entrega de los horarios de las clases individuales y colectivas de instrumento así como de las clases de lenguaje musical o solfeo y música y movimiento. Es por ello que se insta a los alumnos matriculados a asistir a esta presentación para resolver las dudas que puedan surgir. Se pretende dejar todo resuelto de cara al inicio de las clases que comenzarán el miércoles 1 de octubre en horario de tarde.

Esta escuela oferta la posibilidad de estudiar los siguientes instrumentos: flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, bombardino, trombón, tuba, percusión, piano y guitarra, además de clases de música y movimientos para los más pequeños. Junto a las clases individuales hay clases de colectivas de instrumentos y clases de teoría musical con solfeo.