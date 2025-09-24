Diario de León

La escuela de música de Cistierna abre el nuevo curso

El viernes se reparten los horarios

Audición de los alumnos de saxofón del pasado curso.

José María Campos
Cistierna

La escuela de música de Cistierna ha convocado una reunión el viernes 26 de septiembre a las 19.30 horas en la planta superior del edificio del Ayuntamiento de Cistierna para la presentación del curso escolar 2025/2026. Se hará la entrega de los horarios de las clases individuales y colectivas de instrumento así como de las clases de lenguaje musical o solfeo y música y movimiento. Es por ello que se insta a los alumnos matriculados a asistir a esta presentación para resolver las dudas que puedan surgir. Se pretende dejar todo resuelto de cara al inicio de las clases que comenzarán el miércoles 1 de octubre en horario de tarde.

Esta escuela oferta la posibilidad de estudiar los siguientes instrumentos: flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, bombardino, trombón, tuba, percusión, piano y guitarra, además de clases de música y movimientos para los más pequeños. Junto a las clases individuales hay clases de colectivas de instrumentos y clases de teoría musical con solfeo.

