El IES Vadinia de Cistierna comparte Erasmus+ con estudiantes eslovenos

El Instituto Vadinia de Cistierna acogió a un grupo de alumnos y profesores eslovenos llegaron con el proyecto Erasmu+ «Strenght together» que se inició con la lectura del Quijote por parte de los alumnos eslovenos y españoles. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

En el primer tras la acogida en sus correspondientes familias asistieron a clase en el Instituto y realizaron un paseo para conocer Cistierna y sus alrededores. También visitaron la capital leonesa con un recorrido por la catedral de León, Las Médulas, el palacio Gaudí de Astorga. El tercer día disfrutaron con un taller de cocina. El cuarto día visitaron las instalaciones de la presa de Riaño además de realizar un recorrido por los fiordos leoneses en el embalse de Riaño en barco y conocer el columpio.

El quinto día los alumnos fueron recibidos por la corporación municipal del Ayuntamiento de Cistierna encabezada por el alcalde Luis Mariano Santos. La corporación municipal mostró su total disposición a colaborar en proyectos educativos de carácter internacional. Acompañaron a los alumnos por las instalaciones del Museo del Ferroviario de Cistierna donde se les ofreció una detallada explicación sobre la historia del ferrocarril en la comarca. El alcalde y el director del IES Vadina José María Tascón hicieron entrega de certificados de aprovechamiento del intercambio.