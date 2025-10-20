Una fuga de gas en Cistierna obliga evacuar a los vecinos de una calle
Un accidente de un vehículo a última hora de este lunes provocó una fuga de gas en la calle Parque infantil de Cistierna. Según testigos presenciales sobre las 19.30 horas un vehículo se salió de la calzada y golpeó contra la red de gas de un edificio situado en esta calle causando una fuerte fuga de gas lo que alertó a los vecinos que transitaban por esta calle. Tras realizarse una llamada al 112 se personó en el lugar los bomberos del Sepeis de Cistierna y la Guardia Civil, que procedieron a evacuar a los vecinos de la zona y cortar el tránsito por la calle dado al alto olor a gas. La rápida intervención de los bomberos facilitó en que pudiese cortar el suministro de gas y normalizar la situación.