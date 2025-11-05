Cistierna invierte 76.000 € en los depósitos de Valmartino y Modino

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna está realizando mejoras en el depósito de agua del pueblo de Valmartino en una actuación dentro del plan provincial de la Diputación de León de 2023 que ha supuesto una inversión de 46.000 euros. Esta obra se enmarca dentro del plan de mejoras urbanísticas de la concejalía de urbanismo. y tiene como objetivo la mejora del sistema de potabillización, el control de caudales y la funcionalidad del depósito.

Las actuaciones son la electrificación del depósito con el fin de poner un clorador eléctrico para que el sistema de cloración funcione las 24 horas del día. Actualmente este sistema se mantenía con la electricidad de una placa solar. «El problema de la placa solar es que con tres días seguidos de nubes el agua estaba sin clorar por lo que hemos optado por dotarlo de un sistema eléctrico», según Luis Manuel Fernández concejal de Obras del Ayuntamiento de Cistierna. Además se está creando una sala nueva de equipamiento para ubicar el clorador y demás utensilios necesarios dado que la existente es demasiado pequeña.

Se va a instalar un controlador de caudal y de llenado del tanque para que el capataz sepa cómo está dado que «a veces se vacía el depósito y no nos enteramos». El control y gestión del agua de Valmartido es competencia del Ayuntamiento de Cistierna.

El Ayuntamiento de Cistierna también acometió la electrificación del depósito de suministro de agua de Modino dado que la crecida del río se llevó la instalación eléctrica. Se tuvo que hacer una electrificación desde la salida del pueblo San Pedro de Foncollada hasta el depósito. Esta actuación se corresponde con el plan de cohesión de la Junta de Castilla y León con una inversión de más de 30.000 euros.