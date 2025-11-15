Lillo apuesta por la matanza y su larga tradición

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo puso en marcha este sábado el primer día de las XXVIII jornadas gastronómicas de la matanza, feria de esquí y ocio de montaña que se están celebrando en el recinto ferial de Puebla de Lillo. A pesar de la lluvia mucho público se dio cita en un recinto que contó con stands donde poder adquirir productos agroalimentarios, visitar el stand de la estación de esquí de San Isidro para poder conocer la oferta de esta nueva temporada o conocer empresas locales como «La cosas de Nola», que ofrece regalos para loas más pequeños.

Los actos se abrieron con la llegada cerdo como preámbulo para dar a conocer la tradición de la matanza. La veteranía de los matarifes hace que se vaya buscando relevo de cara a futuras celebraciones de esta feria. Tres jóvenes se sumaron para ir participando directamente y conocer cómo se hace la limpieza del animal que se va a sortear esre domingo en el stands que tienen el Ayuntamiento en el recinto ferial.

Una de las novedades es esta feria ha sido la celebración de un taller gratuito de quesos que se celebró en el pabellón municipal y que contó con muchos niños y padres. Los participantes pudieron elaborar su propio queso además de ordeñar a la vaca «Candela». También se pudo tocar un piano con letras hechas con quesos y sacarse foto en los diferentes photocalls. Los participantes recibieron una bolsa de tela para colorear y un silbato. Lo que más llamó la atención es que los participantes en el taller de queso se pudieron llevar para casa su propio queso. Dado en las fechas que nos encontramos se pudo degustar un magosto además durante los dos días de feria se pueden degustar morcilla y picadillo tras adquirir una cazuela de barro en el stand del Ayuntamiento.

Este domingo dará comienzo con el espectáculo ecuestre «La magia del caballo». A partir de las 13.00 horas se producirá el sorteo del cerdo en el stand del Ayuntamiento para continuar con la segunda de gustación de morcilla y picadillo. Las papeletas se pueden adquirir en el stand del Ayuntamiento. A partir de las 14 horas será el momento para las jornadas gastronómicas en los restaurantes del municipio. Esta edición de la feria de la matanza cerrará a las 17.00 horas.

A partir de ahora se mira al cielo, tal y como nos comenta el alcalde de Puebla de Lillo, José Ramón Alonso, dado que la nieve tiene que ser la que anuncie la fecha de la apertura de la estación de esquí de San Isidro dado que es parte de la economía de esta montaña.