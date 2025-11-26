Cistierna invierte 140.764 euros en mejoras de la residencia

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha sacado a licitación el proyecto de ejecución de reforma de fachada, cubierta y terrazas en la residencia de tercera edad «San Guillermo" de Cistierna con una inversión de 140.764,78 euros. Se trata de un edificio municipal que presenta problemas de estanqueidad identificados en un elemento de cerrajería y carpintería en la zona central del edificio, así como en las cubiertas planas y terrazas, que comprende tanto paños verticales como horizontales de la edificación. El objetivo es de la sustitución de estos elementos y la subsanación de las filtraciones actuales. La superficie de intervención, incluyendo paramentos verticales y horizontales es de 1.125 metros cuadrados. Se acomete así una inversión en albañilería de 6.949 euros, en carpintería 14.476 euros, en la cubierta general 45.369 euros, en terrazas 16.222 euros y en la cubierta cuerpo central 5.379 euros. Plazo de ejecución previsto es de 90 días.

De esta manera, una vez eliminado el elemento mencionado, se proyecta la preparación de las superficies y huecos para albergar los nuevos elementos constructivos, esencialmente carpintería y cubiertas metálicas. Se propone la incorporación de una sobrecubierta metálica en todos los paramentos de cubierta plana actual, en las terrazas se proyecta el levantado completo de las capas de terminación y su sustitución por cubiertas planas transitables nuevas. Se recuerda desde el consistorio que es una actuación ante las humedades y las filtraciones de agua.