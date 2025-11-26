Riaño quiere adquirir terrenos de CHD para ofertar nuevos pastos a los ganaderos de León

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Los pastos escasean en la Montaña de Riaño lo que ha llevado al Ayuntamiento a buscar una reunión con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para promover la compra de terrenos de la zona extra del pantano que actualmente se encuentran desaprovechados, un encuentro en el que estarán presentes los partidos políticos y los ganaderos de la zona.

La propuesta ha partido desde el PP, ante la finalización de los contratos de aprovechamiento de los pastos en los montes de utilidad pública de las juntas vecinales de Salio, Escaro, Pedro del Rey y Anciles. Los populares han solicitado la adjudicación preferente a los ganaderos de Riaño que seab titulares de explotaciones ganaderas. Una petición que ha realizado a través de una moción presentada en el Pleno celebrado este martes y que fue rechazada con los votos de UPL y PSOE que no estaban a favor de la redacción de la moción. «El Ayuntamiento tiene que tener en cuenta que los tres pueblos que conforman el Ayuntamiento se sustentan en tres actividades: el turismo, los establecimientos y la ganadería», según la portavoz del PP, Carmen Hernández, quien recordó que según la normativa de la Junta tienen preferencia los titulares de explotaciones ganaderas vecinos de la entidad propietaria. «No queremos que los ganaderos se tengan que machar a otras localidades o comunidades en busca de oportunidades ante la insuficiencia de pastos», añadió la edil popular.

Hernández criticó la falta de interés por parte del Ayuntamiento para la compra de terrenos a la CHD está causando un perjuicio a los ganaderos, «dado que esos terrenos no se están utilizando para las ayudas de la PAC».

La UPL votó en contra ya que la moción pide que se faculte para reunirse con la Confederación solo a los miembros del PP. El concejal de PSOE, Antonio Liébana, precisó al Pleno que el tratamiento de bienes patrimoniales o comunales son distintos. «Lo comunal lo reparte la junta vecinal y los aprovechamientos los hacen los vecinos del pueblo. Pero los bienes patrimoniales son subastas públicas. Las nuevas adjudicaciones tienen que estar informadas favorablemente por la secretaría», afirmó. A este respecto, el PP sostiene que hay sentencias a favor de la adjudicaciones a los ganaderos locales.

Fallo pendiente

La portavoz del PSOE, Camino Gutiérrez, recordó al Pleno que el Ayuntamiento está pendiente de una sentencia como consecuencia de la no adjudicación de pastos a una ganadera asturiana que reclama más de 200.000 euros de indemnización por los daños ocasionados. «Todos queremos que los terrenos se los queden los ganaderos del municipio pero siempre dentro de la legalidadcon una subasta pública, no vayamos a cometer de nuevo un error. Tenemos cinco meses para hacer las cosas bien», según el alcalde Senen Presa.

Se da la circunstancia de que en el caso del pantano del Porma, los ganaderos de la zona del municipio Boñar sí están aprovechando estos pastos en la zona aledaña. Por ello se intentará avanzar en una solución, además de redactar una nueva ordenanza de aprovechamiento de pastos que pueda beneficiar a los ganaderos locales.