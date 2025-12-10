Un desprendimiento vuelve a cerrar la Ruta del Cares

Tramo de la Ruta del Cares en su vertiente leonesa.ramiro

Un nuevo desprendimiento de rocas en la vertiente leonesa ha obligado este martes a cerrar de nuevo la Ruta del Cares, que une en Picos de Europa los municipios de Posada de Valdeón (León) y Poncebos (Asturias), ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias.

El desprendimiento se ha registrado entre Caín y el Puente de Los Rebecos y ha supuesto el derrumbe casi completo de la superficie del camino.

Otro derrumbe registrado el domingo 30 de noviembre en la vertiente asturiana obligó a mantener cerrada la Ruta del Cares hasta el martes 2 de diciembre.