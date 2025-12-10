Diario de León

Un desprendimiento vuelve a cerrar la Ruta del Cares

Tramo de la Ruta del Cares en su vertiente leonesa.

José María Campos
León

Un nuevo desprendimiento de rocas en la vertiente leonesa ha obligado este martes a cerrar de nuevo la Ruta del Cares, que une en Picos de Europa los municipios de Posada de Valdeón (León) y Poncebos (Asturias), ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias.

El desprendimiento se ha registrado entre Caín y el Puente de Los Rebecos y ha supuesto el derrumbe casi completo de la superficie del camino.

Otro derrumbe registrado el domingo 30 de noviembre en la vertiente asturiana obligó a mantener cerrada la Ruta del Cares hasta el martes 2 de diciembre.

