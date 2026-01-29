Los sindicatos exigen mejoras en el IES Vadinia de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Los delegados de la Junta de Personal Docente de centros públicos de León, representantes de los 5.000 docentes de la provincia, se concentraron este jueves ante el IES Vadinia de Cistierna, en una protesta en la que, según señalan en un comunciado, participó gran parte de la comunidad educativa del centro, así como el alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos y otros representantes del Ayuntamiento. El motivo de la protesta es denunciar la falta de actuaciones en este centro, que no se llevan acabo por la Consejería de Educación.

Se llevan tres años prometiendo cada verano unas mejoras en la accesibilidad y seguridad de este centro, como la instalación de un ascensor, un cambio de puertas y mejoras en el pararrayos y nunca empiezan a realizarlas. «Cuando esta Junta de Personal ha pedido explicaciones a la Consejera o al Director General de Centros (lo mismo que cuando pide explicaciones a los alcaldes de León y San Andrés en los centros que son objeto de su cometido) nadie da explicaciones, pues se escudan en que no tenemos competencia para preguntar eso».

Ademán denuncian el retraso, que ya dura 5 meses, en la cobertura de la jubilación de la administrativa del centro.