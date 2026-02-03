Cistierna abre las puertas de su nuevo rocódromo público

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Club de Montaña Los Rejos ha puesto en marcha las nuevas instalaciones de un rocódromo ubicado en el interior de una de las salas que se encuentra en el pabellón municipal de los deportes de Cistierna.

La instalación cuenta con cuatro paredes distintas con un desplome del 10 %, 20% y el 35% donde se pueden hacer diferentes grados de dificultad en cualquiera de ellos. Para utilizarlo hay que estar federado y después pagar una cuota mensual. Se crea un grupo de wassapp para evitar que haya más de diez personas a la vez. Cada usuario tiene que llevar su propio material. En la página web del Club Los Rejos, está toda la información para el uso de esta instalación dado que este club es el encargado de realizar la gestión de este nuevo servicio.

El ayuntamiento de Cistierna ha cedido la instalación, que anteriormente era un almacén de material deportivo. El club se ha encargado de asumir el coste de propio rocódromo con fondos propios, según señala su presidente, Javier Pérez.