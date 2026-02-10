Comienza la tramitación del Prug del parque regional montaña de Riaño

Representantes de los empresarios de la montaña de Riaño se reunieron con el candidato del PP en las Cortes.dl

La Junta Directiva de la Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño mantuvo el pasado sábado una reunión con el candidato del PP a las Cortes por la provincia de León y alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, con el objetivo de trasladarle las principales demandas y reivindicaciones del tejido empresarial de la comarca, así como conocer de primera mano las iniciativas en marcha por parte del Gobierno autonómico que afectan a este territorio.

Durante el encuentro, la asociación recibió información que calificó de especial relevancia sobre el estado de tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) y la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, normas básicas que regulan este espacio natural protegido. En este sentido, Mendoza anunció que ya se ha comunicado a la Comisión Delegada del Gobierno el inicio de la tramitación del Decreto del Prug, mientras que la misma Comisión ha comenzado también la tramitación de la Orden para la modificación del Porn en vigor.

Desde la asociación se valoró esta información como una noticia positiva, al considerar que su materialización permitirá poner fin a una situación anómala que había generado numerosas reclamaciones desde distintos ámbitos de la comarca. No obstante, la directiva insistió en la necesidad de que la Administración autonómica dote al parque regional de medios materiales y humanos suficientes, con el fin de que sea percibido como una herramienta de desarrollo territorial y no únicamente como un ente generador de limitaciones y restricciones para la población local.

Por otro lado, el candidato popular expuso algunos de los proyectos impulsados por la Junta de Castilla y León en la zona, entre los que se encuentran el denominado Caminito de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano, la pasarela de Bachende, en el embalse de Riaño, junto con el acondicionamiento del acceso al embarcadero; la creación de una red de carreteras escénicas; y la instalación de miradores para la observación de grandes carnívoros.

En este apartado, la asociación planteó el interés de recuperar un proyecto existente desde hace años para el acondicionamiento de un humedal en la cola del embalse, lindante con Boca de Huérgano, que permita la observación de aves acuáticas durante todo el año. La propuesta fue recibida con interés por parte de Mendoza, quien se comprometió a trasladarla a la Consejería de Medio Ambiente para su valoración.

Asimismo, la directiva trasladó al candidato la necesidad de que el próximo Gobierno autonómico adopte políticas decididas y proactivas para hacer frente a los principales problemas de la comarca, como la despoblación y el envejecimiento, la falta de vivienda asequible para población joven, y la mejora de las comunicaciones y de las redes de telefonía e internet.

Durante la reunión también se abordó la situación de las ayudas de la Junta de Castilla y León destinadas a las empresas afectadas por los graves incendios del pasado mes de agosto. En este sentido, Mendoza informó de las gestiones realizadas para conocer los motivos del retraso en la resolución de algunas solicitudes y avanzó que la resolución de las pendientes se considera inminente.

Finalmente, los empresarios expresaron su disposición a continuar manteniendo encuentros con los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo. La reunión concluyó con el análisis de los próximos proyectos y objetivos, que serán presentados en la próxima Junta General de socios.