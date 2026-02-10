El IBO de Cistierna analiza el ganado bovino en la cultura sumerio-acadio

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Instituto Bíblico y Orien tal de Cistierna acogió la conferencia de la Dra. Silvia Nicolás Alonso, titulada «Los cuernos de la Luna: importan cia del ganado bovino en la cul tura sumerio-acadia», en la que se expusieron parte de los re sultados de una línea de inves tigación más amplia dedicada al estudio del bestiario meso potámico. La presentación abordó dis tintos aspectos relacionados con el manejo de estos anima les y su papel en la economía de estas sociedades, destacan do su importancia tanto en la producción de alimentos como en las actividades agrícolas, así como su significado simbólico y religioso en las creencias de la antigua Mesopotamia. La domesticación de bovinos constituyó uno de los grandes avances del Neolítico. «En la antigua Mesopotamia, poseer estos animales, que eran costo sos y difíciles de mantener, era indicativo de prestigio y alto estatus social. Aunque todavía se debate sobre su origen, hoy se acepta que hubo al menos dos zonas de domesticación del uro (Bosprimigenius), un bovino salvaje ya extinto: una en el Creciente Fértil, hacia el 10.000 a. C., originó el ganado taurino, y otra en el valle del Indo, hacia el 9.000 a. C. origi nó el ganado cebú». La posición privilegiada de Mesopotamia entre importan tes rutas comerciales que co nectaban Europa y Asia, faci litó el intercambio de especies de bovinos capaces de adaptarse a diferentes en tornos. «Entre ellas se encon traban no solo el cebú, sino también el búfalo de agua (Bu balusbubalis), otra especie do mesticada en Asia».

Tras la intervención de la doctora Nicolás, se abrió un turno de preguntas y hubo espacio para un debate en torno a la tauromaquia, entendida como una tradición cultural con siglos de historia.