Almanza ultima los obras del nuevo pabellón cubierto

El Ayuntamiento de Almanza tiene ya avanzadas las obras del pabellón cubierto multiusos una vez que se ha realizado el cerramiento y la techumbre de la pista deportiva lo que va a suponer una inversión de 282.213.68 euros y una superficie de 1.584 metros cuadrados. Las principales actuaciones económicas serán la estructura metálica con un coste de 112.264 euros, las cubiertas con 51.552,67 euros, las fachadas de paneles fabricados en hormigón con 12.152,40 euros, las fachadas de policarbonato color rojizo con 4.988.70 euros y la carpintería y el vidrio con un coste de 10.747,01 euros.

El alcalde de Almanza Javier Santiago manifestó que se puso en marcha esta iniciativa dado que la intención es poder utilizar la pista polideportiva durante todo el año. «Tras la primera fase se colocarán servicios y vestuarios en esta instalación».