Riaño adjudica en pleno el cierre del pabellón por 254.000 euros

El pleno del Ayuntamiento de Riaño ha aprobado la adjudicación de la obra de la tercera fase del «Pabellón multiusos, cerramiento exterior» con una inversión de 254.285,09 euros. Esta obra había quedado desierta lo que obligó al Ayuntamiento hacer una modificación pero aún así volvió a quedar desierta. Ya en una tercera intentona se presentó una empresa que se ha quedado con la obra.

Además se aprobó el proyecto del suelo del pabellón municipal con el fin de poder iniciar el procedimiento de licitación lo que va a suponer una inversión de 95.000 euros, para ejecutar todo el pavimento del edificio. Esta obra se encuentra dentro de los planes provinciales con una subvención de 76.000 euros de la Diputación de León. Según recordó Senen Presa Alcalde de Riaño la idea es que cuento antes se inicien las dos actuaciones para que Riaño pueda contar con la estructura del pabellón finalizada. «El siguiente paso es centraremos en la iluminación y otras actuaciones necesarias».

La primera fase de esta edificación ha supuesto una inversión de 500.000 euros en la estructura y la cubierta. Una vez que se finalicen estas actuaciones Riaño podrá contra un pabellón en el que se han invertido 850.000 euros procedentes de los planes provinciales. Este edificio permitirá el uso deportivo en periodo de mala climatología.