Cistierna licita el centro de recepción del museo ferroviario

El Ayuntamiento de Cistierna ha sacado a concurso la obra de reforma y sustitución de la cubierta y solera del edificio del futuro centro de recepción del museo del ferroviario «Museos vivos». El edificio se corresponde con el antiguo almacén de la línea ferroviaria de vía estrecha entre La Robla a Valmaseda, el cual forma parte del patrimonio municipal de Cistierna y que consta de una única planta. El presupuesto de licitación es de 84.411.12 euros donde la mayor inversión se corresponde con las cubiertas del edificio que pone 34.283 euros. siendo la aportación económica integramente del Ayuntamiento.

Se plantea la rehabilitación del edificio, con un lenguaje totalmente respetuoso con la arquitectura industrial del mismo, siendo preciso generar un espacio interior funcional para Centro de Recepción del Museo del Ferroviario. Se proyecta además de la zona expositiva y explicativa dotar al edificio de un punto de encuentro y descanso con una zona de cafetería con el objetivo de sostenibilidad económica que permita generar ingresos para su mantenimiento, esta zona que se localizara bajo el actual porche, por la limitación presupuestaria de la presente convocatoria se pospone para fases posteriores de intervención sobre el edificio complementarias a la actualmente proyectada. Para esta zona en ampliación se proyecta el cierre con vidrios de la zona cubierta exterior, de manera que no se altere la arquitectónica del edificio a rehabilitar.