Arguello Zavala estudió en el IBO de Cistierna el paisaje del Antiguo Oriente

La casa de cultura de Cistierna acogió la charla del Instituto Bíblico y Oriental «Paisajes del Oriente Antiguo» del historiador José Antonio Arguello Zavala que realizó una visión general de lo que era la geografía del antiguo medio oriente. «Es una geografía muy diversa donde no solo hay desiertos y llanuras, sino que tenemos bosques y montañas llenos de metales y minerales».

Se trata del estudio de la geografía como una fuente más de la historia del Oriente Antiguo y «para reflexionar sobre las cuestiones ecológicas ahora que vivimos en una sociedad cambiante donde la industria y la urbanización se expande muy rápido y acaban destruyendo modos de vida tradicionales o patrimonio de carácter arqueológico. Es algo que no solo se ve en el medio oriente sino en muchas partes del mundo».

Animó hacer una reflexión sobre esta problemática aunque reconoció que es difícil revertirlo. «La gente que se dedica al pasado no puede ser indiferente al presente». Según Arguello este tipo de temas nos ayuda a reflexionar en lo individual y despertar la conciencia que hay en cada ser humano. «Cómo seres humanos no nos podemos desprender de la naturaleza y de su contacto». Destacó la importante de recuperar antiguas tradiciones, materias primas o productos que se consumían localmente.