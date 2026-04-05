El precio que ha alcanzado una cabra macho montés en la subasta de caza de Riaño

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La subasta de caza de Riaño recaudó un total de 239.370 euros en una jornada donde el protagonismo se lo llevó el único macho montes A1 que salía con un precio de 4.600 euros y llegó a los 25.700 euros. Una puja muy animada entre tres interesados que a base de pujas y movimientos de móviles hizo que el precio se disparase.

La mayor cifra se alcanzó en el rebeco hembra donde las 62 piezas legaron a los 68.000 euros. Las pujas del rebeco B también estuvo animada y se recaudó 4700 euros. Los dos machos montés A2 con salida a 4.150 euros se quedaron en 5.200 y 5.050 euros. El unico macho montés C1 se quedó en 1.300 euros y los cinco macho montes B se fueron hasta los 12.550 euros siendo el mayor puja de 3.200 euros el del cuartel de Anciles. La decepción se la llevó las subastas de las cacerías de jabalí que recaudaron 250 euros siendo la más cara las de horcadas y la Uña con 1450 euros.

El ciervo A se quedó en 7.100 euros y el ciervo B llegó a los 43.800 euros con cinco piezas desiertas que irán al portal de internet. El ciervo hembra con salida de 300 euros no mostró interés ya que de 12 diez irán al portal de internet. El ciervo tipo C recaudó tan solo 1150 euros. La becada quedó toda desierta.

En la edición pasada la subasta alcanzó los 262.500 euros. El sentimiento en esta edición estaba en que el problema de que los incendios pueden haber influido en que las pujas no fuesen mayores es por ello que sorprendió mucho los precios bajos de las cacerías de jabalíes que el año pasado se fueron a los 4.050 euros en el cuartel de Vegacerneja. Las subastas son uno de los ingresos de las juntas vecinales.