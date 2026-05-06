Alumnos de la Universidad de Valladolid se acercan al museo del IBO de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Las instalaciones del Museo Bíblico y Oriental de Cistierna acogieron una visita de un treintena de estudiantes procedentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidd de Valladolid del Grado en Historia y de la Asociación de estudiantes de Historia «Clío». La actividad fue organizada en el marco del Proyecto de Innovación Docente «Arqueorientalia» (Virtuva) coordinado por el profesor Alfonso Vives Cuesta.

Tras la visita, los asistentes disfrutaron con la charla de la porfesora Ana María Pérez «Del número a la letra: el símbolo como origen de todo». La conferencia partió de una idea central: antes de las letras y de las palabras, los seres humanos ya pensaban a través de marcas, números y signos. El símbolo no fue un adorno cultural, sino la condición necesaria para organizar la realidad. En Mesopotamia, la necesidad de contabilizar bienes —ganado, grano o jornadas de trabajo— impulsó la creación de los primeros sistemas numéricos y, con el tiempo, de la escritura cuneiforme. Fichas de arcilla (calculi), envoltorios sellados (bullae) y tablillas proto-cuneiformes como las halladas en Uruk testimonian ese tránsito del objeto al signo y del número a la letra.

Pérez recordó que el símbolo no pertenece solo al pasado, «sigue siendo el lenguaje profundo con el que los seres humanos pensamos, recordamos y damos sentido al mundo».

Otra de las charlas fue ofrecida por Pedro Blanco Rubio quien habló sobre «Orden, caos y escritura cuneiforme». Un estudio de la relación entre los mitos que explican el surgimiento del orden a partir del caos del universo y cómo esta organización se refleja en la propia red de signos asociadas a formas y significados.